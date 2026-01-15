Badanti in trasferta per prostituirsi sul litorale | blitz della polizia municipale
La polizia municipale ha effettuato un blitz sul litorale di Ischitella, identificando sette badanti ucraine coinvolte in attività di prostituzione. Le operazioni si sono concentrate sulla zona della Domiziana, dove le donne si recavano regolarmente ogni giovedì. L'intervento mira a contrastare il fenomeno dell'illegalità e a garantire la sicurezza della comunità locale.
Ben 7 sono le badanti ‘battone’, di nazionalità ucraina, che ogni giovedì si recavano sulla Domiziana in località Ischitella per prostituirsi. E' il risultato dell'operazione ad alto impatto per contrastare il fenomeno della prostituzione messo in atto dal comando della polizia municipale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
