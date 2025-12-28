Sequestri e multe sulla Domiziana | il blitz della polizia municipale
Raffica di sequestri e multe a Castel Volturno. E' il risultato dell'operazione messa in atto dal comando della polizia municipale castellana, sotto la guida del comandante Mimmo De Simone.Il blitz dei poliziotti locali si è concentrato sulla Domiziana dove sono stati sequestrate 5 autovetture e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Multe ai Tir sulla nazionale, 18 verbali della polizia municipale
Leggi anche: Sequestrato capannone con rifiuti tessili dopo il blitz della polizia municipale
Sequestri e multe sulla Domiziana: il blitz della polizia municipale.
Sequestri e multe sulla Domiziana: il blitz della polizia municipale - Il blitz dei poliziotti locali si è concentrato sulla Domiziana dove sono stati sequestrate 5 autovetture e un furgone. casertanews.it
Controlli natalizi: carabinieri e Cio in campo con multe, sequestri e segnalazioni stradali - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.