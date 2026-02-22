Mugnano 26enne evade dalla sorveglianza speciale | arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Mugnano dopo aver tentato di allontanarsi senza autorizzazione. La sua fuga è avvenuta mentre era sotto sorveglianza speciale e si trovava in auto sulla Circumvallazione Esterna. Nonostante il divieto di lasciare Melito, il ragazzo ha deciso di viaggiare con due complici già noti alle forze dell’ordine. I controlli di routine hanno portato al suo fermo e al successivo arresto.

Fermato durante i controlli sulla Circumvallazione Esterna: il giovane, sottoposto al divieto di lasciare Melito, era in auto con due persone già note alle forze dell'ordine. Il controllo sulla Circumvallazione Esterna. Mugnano di Napoli – I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marano, impegnati in un servizio finalizzato a prevenire le rapine sulle principali arterie del territorio, hanno arrestato Antonio Liguoro, 26enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di non lasciare il comune di Melito. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.