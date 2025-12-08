Fondazione Latina 2032 accreditati i primi 700mila euro Il sindaco Celentano | Avati tutta verso ed oltre il Centenario

Latina, 8 dicembre 2025 – Sono stati accreditati sul conto della Fondazione Latina 2032, ente di diritto privato per la gestione e programmazione delle risorse assegnate per il Centenario di Latina, i primi contributi previsti, 2 00mila euro per l’annualità 2024 e 500mila per l’annualità 2025. “Si tratta di un passaggio fondamentale: nel giro di una settimana dal rogito notarile e dalla nomina del rappresentante legale, la dottoressa Chiara Eleonora Coppola, la Fondazione ha preso forma e anche gambe, con l’acquisizione dei primi 700mila euro. Stiamo rispettando la tabella di marcia per cogliere appieno l’opportunità strategica offerta alla nostra città grazie alla legge 130 del 6 settembre 2024 sul Centenario”, ha commentato il sindaco di Latina Matilde Celentano che in questi giorni ha seguito in prima persona tutte le fasi che hanno portato all’importante risultato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it