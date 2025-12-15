Iginio Straffi, creatore di successo, ha trasformato la sua passione per l’animazione in un impero globale. Dalle origini nella sua Loreto, ha dato vita alle amate fate Winx e ha ampliato la sua attività nel cinema e nel multimediale, diventando una figura di spicco nel panorama internazionale.

Iginio Straffi, genio creativo: "Dai cartoons al cinema tutto nasce nella mia Loreto. E' stata una scelta di vita"

E’ l’uomo che ha conquistato il mondo con le fate Winx, primo di una lunga serie di successi nel campo dell’animazione, e poi anche in quello della produzione cinematografica e multimediale. Iginio Straffi, fondatore e Ceo del Gruppo Rainbow, grazie a un perfetto mix di genio creativo e imprenditoriale, è diventato un ‘esempio’, innanzitutto nelle ‘sue’ Marche, dove ha scelto di restare. E così fenomeni globali come il Winx Club, oggi diventato ‘Fate: The Winx Saga’ (su Netflix), nascono ancora nella piccola Loreto. Straffi, spesso si usa la parola ‘glocal’, che unisce i concetti di globalizzazione e ‘locale’. Ilrestodelcarlino.it

