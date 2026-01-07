Musica classica al museo diocesano si celebrano i 270 anni di Mozart

Il Museo Diocesano celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei compositori più influenti della musica classica. L’evento offre l’opportunità di riscoprire la sua vita e le sue opere, testimonianze di un talento che ha lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale internazionale. Un’occasione per apprezzare la profondità e l’eleganza della musica di Mozart in un contesto culturale di grande valore.

Mancano pochi giorni al 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, il compositore austriaco considerato tra i massimi geni della storia della musica e che da oltre due secoli influenza intere generazioni di musicisti. Per celebrare quell'importante 27 gennaio del 1756 la Camerata Strumentale Siciliana ha deciso di inaugurare la stagione concertistica del 2026 con l'esecuzione integrale dei quartetti con flauto del compositore.

Concerto dell’Epifania al Museo Diocesano di Asti - Martedì 6 gennaio alle 18, al Museo Diocesano di via Natta 36, ad Asti, si terrà il tradizionale appuntamento con il Gruppo di musica antica La Ghironda e il Coro Laeti Cantores di Canelli. gazzettadasti.it

Epifania in musica al Museo Diocesano di Asti - Martedì 6 gennaio alle ore 18, nella suggestiva cornice del Museo Diocesano di Asti, in via Natta 36, torna il tradizionale appuntamento dedicato alla festa dell’Epifania. lanuovaprovincia.it

