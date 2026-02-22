MotoGP Marc Marquez | Caduta? Niente di importante solo mancanza di concentrazione

Marc Marquez ha subito una caduta durante i test della MotoGP 2026 a Buriram, causata da una mancanza di concentrazione. Nonostante l’incidente, lo spagnolo si sente soddisfatto dei progressi fatti e delle sensazioni raccolte durante la giornata. Marquez ha comunque continuato a testare diverse soluzioni tecniche e ha concluso i test con un sorriso, pronto a tornare in pista per migliorare ulteriormente. La prossima sessione si avvicina rapidamente.

Buone sensazioni da Marc Marquez. Nonostante una caduta avvenuta nel long run, lo spagnolo si è detto soddisfatto della giornata valida per i test della MotoGP 2026 appena andati in archivio sulla pista di Buriram. Si tratta del secondo piccolo incidente di percorso per il detentore del titolo che, però, una volta arrivato in mixed zone, ha tentato di minimizzare quanto successo, parlando più che altro di mancanza di concentrazione. In prima battuta il ducatista ha rassicurato circa le sue condizioni, parlando di una semplice abrasione scaturita dalla caduta: “ Non è stato niente di importante, è un’abrasione che puoi fare anche in bicicletta, è tutto a posto – ha detto Marquez – Sono molto contento di come è andato il test, abbiamo fatto dei passi avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Marc Marquez, la caduta nei test MotoGP in Thailandia. VIDEO

