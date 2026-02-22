LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | inizio a razzo di Bagnaia e Bezzecchi Marc Marquez non forza

Il test MotoGP di Buriram nel 2026 registra un avvio rapido di Bagnaia e Bezzechi, che migliorano subito i loro record sul circuito. La causa di questa partenza sprint risiede nella voglia di ottenere una posizione di rilievo prima delle qualifiche ufficiali. Marc Marquez preferisce non forzare, concentrandosi sul lavoro di routine. Nel frattempo, Moreira e Zarco tornano in pista, mentre Morbidelli e Marini mantengono tempi molto elevati. La sessione prosegue con queste dinamiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.34 Di nuovo in azione Moreira e Zarco. Morbidelli e Marini nel frattempo sono gli unici due in azione ma su tempi altissimi. 04.31 Marini spinge. Arriva al T2 con 174 millesimi di ritardo, poi sbaglia nel T3 e abortisce il suo giro. Morbidelli forza a sua volta e scende a 1:29.071 quarto a 188 millesimi dalla vetta. 04.28 Jorge Martin si lancia per il suo 14° giro, migliora in ogni settore e fa segnare un 1:29.167 a 284 millesimi da Bagnaia. 04.25 In azione Bezzecchi che prosegue sul passo dell’1:25 medio, Morbidelli, Marini e Martin. 04.22 La situazione al momento vede Pecco Bagnaia in vetta in 1:28. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez precede Bagnaia e Bezzecchi, sale Di GiannantonioMarc Marquez ha dominato il test di Buriram, migliorando i tempi e mettendo pressione sugli avversari.

I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto10:32 - Bandiera rossa: lo staff sta controllando l'air fence alla prima curva. 10:18 - Alex Marquez, vice campione del mondo 2025 e reduce dal miglior crono nei precedenti test di Sepang, si prende ... motogp.com

[MotoGP] il Day 1 dei test di Buriram é dei fratelli Marquez! Alex con la Ducati GP26 del team Gresini è il più veloce di giornata confermando il suo eccellente stato di forma (era stato il più veloce anche nei recenti test di Sepang). Il vicecampione del mondo ha - facebook.com facebook

Jorge Martin fiducioso dopo il suo ritorno in pista: nei test MotoGP di Buriram è 13° con grandi margini di miglioramento. @corsedimoto x.com