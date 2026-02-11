Francesco Bagnaia torna in pista a Sepang e chiude i primi test della stagione MotoGP con buoni segnali. Il pilota italiano, al volante della sua nuova Ducati ufficiale, si posiziona sesto in classifica, dimostrando di essere già in forma. Bagnaia mette in guardia però: non bisogna cercare subito il tempo migliore, serve pazienza e metodo per lavorare sulla moto.

I primi test della stagione MotoGP si sono conclusi con segnali positivi per Francesco Bagnaia. Il centauro italiano, in sella alla sua nuova Ducati Ufficiale, ha fatto segnare il sesto miglior tempo. Non è tanto il risultato ad essere significativo ma bensì le sensazioni del due volte campione del mondo nella classe regina, tornato a divertirsi sulla sua moto. Il torinese si è mostrato a Sepang molto veloce soprattutto nella simulazione gara, facendo registrare il miglior risultato alle spalle di Alex Marquez, impegnato in sella alla Ducati del Team Gresini. Bagnaia ha infine spiegato di non essersi focalizzato sul time-attack, nel quale ha accumulato un ritardo superiore al mezzo secondo proprio dal fratello di Marc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “A Sepang ottimo test, cercare subito un ottimo tempo non è la cosa migliore”

In diretta da Sepang, i test della MotoGP sono ancora caldi.

Nella stagione appena conclusa, Francesco Bagnaia ha affrontato diverse difficoltà, trovandosi spesso in disparte rispetto ai protagonisti.

