LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Pecco Bagnaia sale al comando davanti ad Acosta e Marquez

Pecco Bagnaia ha conquistato la prima posizione durante i test MotoGP di Buriram, migliorando anche il suo passo rispetto ai giorni precedenti. La sessione si svolge sotto il sole caldo, con i piloti che spingono al massimo sui tracciati aspri della Thailandia. Acosta e Marquez seguono da vicino, cercando di migliorare i loro tempi. La pista si riempie di motori e di tifosi curiosi di vedere le nuove evoluzioni delle moto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.54 Bezzecchi migliora in ogni settore e chiude il suo 25° giro con il tempo di 1:30.095 ed è terzo a 167 millesimi. Pecco Bagnaia invece si ferma ai box. 05.51 Scatenato Pecco Bagnaia! Il pilota del team Ducati Factory arriva al T1 con 123 millesimi e 80 nel T2, salvo poi rallentare nel T3. Ad ogni modo inizio di 2026 davvero incoraggiante per il due volte campione del mondo della MotoGP. 05.48 Pecco Bagnaia si lancia, piazza il record nel T1 e T3 e chiude in 1:29.971 a 19 millesimi da Acosta. Si rilancia e vola in vetta! 1:29.928 con 24 millesimi sullo spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez sale al comando davanti a Bagnaia e BezzecchiMarc Marquez ha conquistato la testa dei test a Buriram, portando avanti un ritmo rapido e convincente.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez precede Bagnaia e Bezzecchi, sale Di GiannantonioMarc Marquez ha dominato il test di Buriram, migliorando i tempi e mettendo pressione sugli avversari.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.