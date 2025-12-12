Schiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio | muore operaio del casertano

Un incidente mortale si è verificato presso lo stabilimento di stoccaggio ecoballe a Giugliano in Campania, in località Masseria del Re. Un operaio del casertano è stato travolto e schiacciato da un muletto nel piazzale del cantiere, provocando un tragico decesso. La vicenda ha suscitato grande commozione e attenzione sulla sicurezza nei siti di lavoro.

Travolto da un muletto nel piazzale del cantiere. È la tragedia che si è consumata a Giugliano in Campania presso lo stabilimento di stoccaggio ecoballe in località Masseria del Re. A perdere la vita Nicola Garofalo, 62enne di Casapesenna, ennesima vittima della strage silenziosa dei morti sul.

