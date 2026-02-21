Morte piccolo Domenico i Nas al Monaldi La madre | Truffe nel nome di mio figlio Cordoglio da tutta Italia

Domenico, un bambino di due anni, è morto poche ore fa, dopo un intervento al Monaldi che si è rivelato inefficace. La madre accusa truffe collegate al suo nome e chiede giustizia. I Nas hanno effettuato controlli nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale, cercando prove di eventuali irregolarità. Il dolore della famiglia si unisce al sospetto di errori medici e di pratiche scorrette. La vicenda ha suscitato scalpore in tutta Italia.

I carabinieri in ospedale dopo il decesso del bimbo. La famiglia avverte: "Ci sono persone che stanno chiedendo soldi, non fate bonifici". Il messaggio di Giorgia Meloni Domenico è morto da poche ore. Mentre l'Italia piange la scomparsa del bimbo di due anni, avvenuta dopo che il 23 dicembre è stato operato al Monaldi per un trapianto di cuore ci si è rivelato danneggiato, si stringe la morsa dell indagini. Secondo quanto appreso dall'agenzia Agi, i carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazione, sono arrivati in ospedale poco dopo la notizia del decesso. Sul posto, anche il procuratore aggiunto Antonio Ricci.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Morte piccolo Domenico, la madre: "Ora una fondazione a suo nome"Domenico, un bambino di pochi anni, è morto in circostanze ancora da chiarire, e sua madre ha annunciato di voler istituire una fondazione dedicata a lui.

Domenico morto al Monaldi, uomo si inchina davanti all’ospedale: “Sei il figlio di tutta l’Italia”Un uomo di Caserta si è inginocchiato davanti all’ospedale Monaldi per chiedere scusa a Domenico Caliendo, il bambino morto nelle ultime ore.

