Morte di Domenico | i Nas ritornano al Monaldi per le indagini oggi domenica 22 febbraio

I Nas tornano al Monaldi per approfondire le cause della morte di Domenico, avvenuta ieri in ospedale. La presenza dei carabinieri mira a chiarire eventuali responsabilità e raccogliere nuovi elementi. Le verifiche riguardano i protocolli sanitari adottati e le condizioni del bambino. Le autorità vogliono capire se ci siano state negligenze o errori. Le indagini continuano con attenzione e senza sosta, mentre la famiglia aspetta risposte.

Continuano le indagini sulla tragedia. Proseguono anche oggi, domenica 22 febbraio 2026, le verifiche dei carabinieri del Nas sulla scomparsa del piccolo Domenico, morto ieri al'ospedale Monaldi di Napoli. Nuovi sopralluoghi dei Nas. Questa mattina i militari sono tornati nell' ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta guidata dalla Procura di Napoli, con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante. Ieri erano stati notificati gli avvisi di garanzia a sei sanitari coinvolti e sequestrati i loro cellulari a fini investigativi.

