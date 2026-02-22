Morte di Luciano Capasso a Saint Moritz l’accusa della famiglia | Nessun soccorso Ci dicevano preparate il funerale

Luciano Capasso è morto a Saint Moritz perché nessuno ha prestato soccorso, secondo la famiglia. Fin dal primo momento, i parenti hanno denunciato che le ricerche non sono mai iniziate, e hanno raccontato di aver ricevuto risposte sarcastiche come “Preparatevi a un funerale”. La famiglia si sente abbandonata e si chiede perché nessuno abbia agito tempestivamente. La vicenda resta aperta e genera molte domande sulla gestione della situazione.

«Le ricerche non sono mai partite e fin dall’inizio della vicenda, giovedì scorso, è stato risposto con sarcasmo a mia madre: “ Preparatevi a un funerale “. Il giorno dopo invece a me hanno detto: “Rassegnati, non abbiamo una sfera magica”, chiudendo poi bruscamente la comunicazione. La loro giustificazione è che avevano problemi con il meteo ». È una denuncia durissima quella che arriva dai familiari di Luciano Capasso, il 25enne campano trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera, dove si era trasferito per lavoro. A parlare è il fratello Emmanuel, che accusa le autorità elvetiche di « gravi negligenze » nella gestione delle richieste di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

