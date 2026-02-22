Luciano Capasso morto a Saint Moritz il fratello | Nessun soccorso ci hanno detto con sarcasmo ?preparate il funerale?

Luciano Capasso è morto a Saint Moritz dopo che le ricerche non hanno trovato tracce di lui. La famiglia denuncia che i soccorritori hanno risposto con sarcasmo, dicendo: «Preparate il funerale». La sua scomparsa durante un'escursione lo ha portato a perdere la vita in modo improvviso. La tragica scoperta avviene dopo giorni di ricerche che non hanno portato a risultati. La comunità locale si domanda cosa sia davvero accaduto durante l’intervento di soccorso.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano (Napoli) scomparso lo scorso 18 febbraio durante un’escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz. Il corpo senza vita del giovane, che lavorava in zona come stagionale, è stato individuato e recuperato questa mattina non appena le condizioni meteo hanno permesso il sorvolo degli elicotteri. La conferma del decesso è giunta dall’avvocato della famiglia, Sergio Pisani, che ha riferito all'agenzia Adnkronos di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal console italiano. Sul posto è presente il fratello maggiore della vittima, attualmente in stato di choc. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Luciano Capasso, il fratello: «Nessun soccorso, ci hanno detto con sarcasmo ?preparate il funerale?»Luciano Capasso è morto durante un'escursione, perché le ricerche non sono riuscite a trovarlo in tempo.

Luciano Capasso morto a Sankt Moritz travolto da una bufera di neve. Il fratello: «Ricerche mai partite. Ci hanno detto con sarcasmo: "Preparatevi a un funerale"»Luciano Capasso, un giovane di 25 anni della provincia di Napoli, è morto a Sankt Moritz travolto da una bufera di neve.

