Luciano Capasso morto in Svizzera la famiglia accusa | Nessun soccorso ci dicevano di preparare il funerale

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è morto in Svizzera durante un'escursione, dopo che le autorità locali gli hanno negato assistenza e gli hanno consigliato di preparare il funerale. La famiglia racconta di aver chiesto aiuto senza ottenere risposte concrete, mentre il ragazzo si trovava in difficoltà tra le montagne. La denuncia si concentra sulla mancanza di intervento tempestivo e sulla gestione della situazione da parte dei soccorritori. La vicenda resta aperta e ancora senza spiegazioni definitive.