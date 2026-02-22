La morte di Domenico Nas di nuovo al Monaldi

Domenico è morto a causa di complicazioni sanitarie mentre era ricoverato al Monaldi. I carabinieri del Nas continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso di un bambino di 4 anni. Si concentrano sulla documentazione medica e sui procedimenti di cura adottati. Le forze dell’ordine vogliono capire se ci siano stati errori o negligenze. La comunità attende aggiornamenti sulle risultanze delle verifiche in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri al Monaldi. I militari sono tornati stamane nell’ospedale partenopeo nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l’aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante ) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Morte piccolo Domenico, i Nas al Monaldi. La madre: "Truffe nel nome di mio figlio". Cordoglio da tutta ItaliaDomenico, un bambino di due anni, è morto poche ore fa, dopo un intervento al Monaldi che si è rivelato inefficace.

