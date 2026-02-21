Dolore e cordoglio per la tragedia del piccolo Domenico

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania manifesta dolore per la perdita del piccolo Domenico, causata da un incidente che ha sconvolto la comunità. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà tra i cittadini, molti dei quali conoscevano il bambino. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sicurezza nelle zone residenziali, dove si sono verificati recenti episodi simili. La discussione prosegue tra le mura istituzionali.

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Domenico e si stringe con sincera partecipazione al dolore della sua famiglia. Il gruppo consiliare del Partito Democratico rinnova la propria solidarietà alla famiglia e alla comunità colpita, unendosi al cordoglio che attraversa l’intera regione e l’Italia tutta. «Siamo di fronte a una tragedia immensa che lascia sgomenti e addolorati. La morte di un bambino è una ferita che colpisce non solo i suoi cari, che hanno vissuto il loro dolore con dignitosissima compostezza, ma l’intera comunità campana e, idealmente, tutto il Paese», dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Caso cuore bruciato, inizia la terapia del dolore per il piccolo Domenico

Meloni: «L'Italia si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico»

MORTE DEL PICCOLO DOMENICO: IL CARDIOCHIRURGO DIFESO DAGLI AVVOCATI RIVELA LA VERITÀ

