L’avvocato Petruzzi | Dal Monaldi cartella clinica incompleta su Domenico

L’avvocato Petruzzi denuncia che il Monaldi ha consegnato una cartella clinica incompleta per Domenico, mancando il diario di perfusione. Questo documento, fondamentale per capire il momento preciso in cui il cuore del bambino è stato rimosso prima dell’impianto, non è presente nel materiale ricevuto. La mancanza di questa informazione solleva dubbi sulla trasparenza delle procedure e sulla completezza dei dati forniti. La vicenda si concentra ora sulla verifica di eventuali omissioni documentali.

Tempo di lettura: 2 minuti " Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato". Lo dice all'ANSA l'avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo morto ieri. " Domani mattina torno in procura per segnalare l'anomalia e chiedere a loro che acquisiscano questo documento, se già non l'hanno fatto". Altro aspetto sollevato da Petruzzi sulla documentazione ricevuta dal Monaldi è la scansione degli orari. Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l'avvocato della famiglia: "La cartella clinica è incompleta"Domenico è morto il 21 febbraio a Napoli dopo un trapianto fallito, causa ancora da chiarire. Caso Monaldi: l'avvocato Petruzzi denuncia, "dal 2021 solo due trapianti effettuati"L'avvocato Petruzzi denuncia che, dal 2021, all'ospedale Monaldi sono stati eseguiti solo due trapianti di cuore, evidenziando la mancanza di interventi e l'insufficiente esperienza dell'equipe guidata da Rossella Strianese. L'avvocato, dal Monaldi cartella clinica incompleta su Domenico(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Dalla cartella clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momen ... Caso Monaldi: l'avvocato Petruzzi denuncia, dal 2021 solo due trapianti effettuatiNapoli – Il caso del bambino di due anni che ha ricevuto un organo inadatto all'ospedale Monaldi sta generando preoccupazione e interrogativi. Secondo l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famig ... Bimbo morto dopo il trapianto L'avvocato Francesco Petruzzi a #4disera Weekend: "Si deve procedere per omicidio volontario e non colposo"