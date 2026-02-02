Torna l’incubo per Alessia lo stalker è libero e la aspetta di nuovo sotto casa | Ho paura
Torna l’incubo per Alessia: lo stalker è tornato sotto casa e lei si sente di nuovo in pericolo. Dopo mesi di paura, la ragazza ha deciso di parlare ancora una volta, spiegando di aver passato notti insonni e di temere che la sua persecuzione possa ricominciare. La situazione resta molto tesa e lei non nasconde la paura di trovarsi di fronte allo stesso uomo che l’ha già tormentata in passato.
Dopo l’arresto e la condanna nel 2024, la giovane mamma foggiana aveva ritrovato la serenità. Ma a ottobre 2025 l’uomo è tornato: “Vivo nella paura, ogni giorno” Per Alessia l’incubo della persecuzione ha un nome e una data di inizio ben precisi: il 2024. Da mesi, racconta, un uomo straniero la seguiva ovunque. La aspettava sotto casa, la pedinava nei negozi, fino ad arrivare a rintracciarla sul posto di lavoro. Una presenza costante e ossessiva che ha trasformato la quotidianità in una prigione di paura. Dopo l’arresto dello stalker, per Alessia è iniziato un periodo di apparente tranquillità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Alessia Stalker
Vicino di casa da incubo. Giovane coppia in fuga. Stalker sotto processo
Una giovane coppia ha dovuto abbandonare la propria casa dopo due anni di continui dispetti e comportamenti molesti da parte di un vicino di casa, ormai diventato un vero e proprio incubo.
"Ho paura di perdere la mia casa": i nuovi appartamenti finiti sotto inchiesta
Ultime notizie su Alessia Stalker
Argomenti discussi: Beffa pensioni: 55mila lavoratori nel baratro dal 2027. Torna l'incubo esodati; A Bazzano torna l’incubo del piromane; La nuova terra dei fuochi, l’hotel Indiano del Poderaccio: Ci riscaldiamo con whisky e sigarette; L'AI che lavora 100 volte più veloce di noi: l'incubo (reale) che i governi stanno ignorando.
CastrumFavara, l’incubo è finito! Varela e Lo Duca stendono la Vibonese: torna il sorriso al BruccoleriDopo cinque sconfitte consecutive, due delle quali arrivate con il ritorno in panchina di mister Infantino, la CastrumFavara ritrova finalmente il sorriso e torna al successo. Al Bruccoleri, nello s ... lasicilia.it
Libertà, via Sparano e piazza del Ferrarese: torna l’incubo delle baby gang a Bari. C’è disagio – VIDEOLibertà, via Sparano e piazza del Ferrarese: torna l'incubo delle baby gang a Bari. C'è disagio, non è ribellione adolescenziale ... telebari.it
Return to Silent Hill. Vent'anni dopo Christophe Gans torna nella città della nebbia e l'incubo rinasce. Ma com'è veramente La recensione https://nocturno.it/movie/return-to-silent-hill/ facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.