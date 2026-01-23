Un uomo di 28 anni, sottoposto a sorveglianza con il braccialetto elettronico, è stato arrestato per aver continuato a molestare l'ex compagna, nonostante il divieto e le restrizioni imposte dal giudice. La situazione evidenzia le difficoltà nel garantire la tutela delle vittime e la necessità di interventi efficaci contro la violenza di genere.

MESTRE - Ha continuato a maltrattare l’ex compagna sia mentre era incinta che dopo il parto, nonostante il giudice avesse già cercato di proteggere la donna vietando all’uomo di avvicinarsi alla casa familiare. Quel braccialetto elettronico però, lui evitava di ricaricarlo per renderlo inutilizzabile e poter raggiungere ancora la donna senza far scattare alcun allarme. È per questo che, sabato scorso, un 28enne è finito in carcere: nei suoi confronti la polizia di Stato di Venezia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna. La vicenda La vicenda, che ruota tutta attorno a Mestre, prende avvio quando, lo scorso ottobre, l’ex compagna del 28enne trova la forza di denunciare nuovamente i comportamenti dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Stalker ha il braccialetto elettronico ma non lo ricarica per continuare a perseguitare la ex: 28enne finisce in carcere

Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari: finisce in carcereUn uomo di 36 anni è stato trasferito in carcere a Capanne dopo che il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.

Perseguita una donna nonostante il braccialetto elettronico, finisce in carcereUn uomo di 40 anni è stato arrestato a Castelfranco di Sotto, nel gennaio 2026, dopo aver violato le restrizioni imposte dal braccialetto elettronico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Stalker, scatta il braccialetto elettronico; Ha il braccialetto elettronico ma continua a stalkelare una donna: in carcere; Stalking alla ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico; Violenza domestica, moldavo inchiodato da moglie e figlia: allontanato da casa e obbligo di braccialetto elettronico.

Stalker, scatta il braccialetto elettronicoIl 59enne perseguitava la ex dopo la rottura: messaggi offensivi, telefonate minatorie e aggressioni ... msn.com

Ha il braccialetto elettronico ma continua a tormentare una donna: un arresto a CastelfrancoUn 40enne è stato arrestato a Castelfranco di Sotto. L'uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento a una donna, si è avvicinato di nuovo alla vittima. gonews.it

Controlli anti- stalking: Braccialetto elettronico per uno stalker a Crotone e arresto a Isola Capo Rizzuto: i Carabinieri blindano la tutela delle vittime. - facebook.com facebook

Atti persecutori e stalking contro l’ex compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 34enne x.com