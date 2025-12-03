Caos in giunta Rinascita per Morciano | Il sindaco pensa alle dimissioni ma non è certo colpa nostra

Riminitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, starebbe pensando alle dimissioni. Dopo la fuoriuscita di alcuni consiglieri della maggioranza e la nascita di un nuovo gruppo ribattezzato “Rinascita per Morciano”, la tenuta della giunta rischia di vacillare. Proprio il gruppo consiliare in questione, da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

caos giunta rinascita morcianoIl sindaco Ciotti pensa alle dimissioni e tira in ballo “Rinascita per Morciano” - Dopo la fuoriuscita di alcuni consiglieri della maggioranza e la nascita di un nuovo gruppo ... Segnala chiamamicitta.it

Caos a Morciano, ubriaca cade sul tombino e poi tenta la fuga dall'ambulanza. Alla fine deve salire sull'automedica anche il comandante della polizia - Prima di rovinare a terra, hanno raccontato dei testimoni, ha spaccato una bottiglia di vetro contro un lampione per poi barcollare vistosamente. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Giunta Rinascita Morciano