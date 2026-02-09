Dimissioni del sindaco Ciotti Rinascita per Morciano | Non siamo noi la causa di quanto accaduto

Il sindaco di Morciano, Luca Ciotti, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni. La città si ritrova di nuovo senza guida, tra strade dissestate e scuole che richiedono interventi urgenti. La sua uscita apre un nuovo capitolo, mentre il vicesindaco Agostini continua a lanciare accuse e a puntare il dito contro altri, ignorando le difficoltà che il Comune attraversa da tempo. La situazione resta tesa, e i cittadini chiedono risposte concrete.

Il gruppo Rinascita per Morciano: "Le dimissioni del sindaco sono una sua scelta, politicamente solo a lui riconducibile, non certo partitica come ha sostenuto" “Nell’ormai completa anarchia in cui versa il Comune di Morciano, tra strade dissestate, manutenzioni inesistenti, infiltrazioni nelle scuole e le recenti dimissioni del sindaco, ci troviamo, nostro malgrado, a doverci sorbire per l’ennesima volta gli attacchi del vicesindaco Agostini, il quale dimentica troppo spesso di essere pagato con soldi pubblici per far funzionare la macchina comunale e non per attaccare ogni giorno i consiglieri del gruppo Rinascita per Morciano, in particolare l’avvocato Autunno, per difendersi rispetto alla sua ormai nota posizione; puerile e pretestuoso ritenere che la crisi sia stata voluta solo perché l’avvocato Autunno ha dovuto lasciare ad Agostini la carica di vice sindaco”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

