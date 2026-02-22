Monteriggioni ‘gongola’ Mondiali aeromodellismo Samuele Susino è tra i top

Samuele Susino, giovane pilota di Monteriggioni, si distingue nei Mondiali di aeromodellismo grazie alla sua abilità. Ha ottenuto il secondo posto nella Gulf Cup, una gara molto competitiva tenutasi ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. La sua performance ha portato il nome del paese tra i migliori a livello mondiale, dimostrando grande talento e determinazione. Susino continua a scalare le classifiche internazionali, portando alto il suo entusiasmo per questo sport.

© Sport.quotidiano.net - Monteriggioni ‘gongola’. Mondiali aeromodellismo. Samuele Susino è tra i top

Scala le classifiche mondiali dell’aeromodellismo, Samuele Susino. Secondo posto nella Gulf Cup per il giovanissimo pilota di Monteriggioni nella prestigiosa manifestazione che si è conclusa nei giorni scorsi ad Al Ain, una delle città più popolose degli Emirati Arabi Uniti. Una competizione aeromodellistica che ha avuto quindi fra i protagonisti Samuele Susino, il quale, all’esordio assoluto in una rassegna intercontinentale, è riuscito a ritagliarsi un significativo spazio sul podio, alle spalle del campione iridato del settore. Confermandosi quindi fra i big di questo tipo di rassegne, fino a crescere adesso anche nelle graduatorie a livello mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate "Global top employer" 2026Amplifon, azienda leader nel settore dell’udito, è tra le 17 realtà mondiali certificate Amplifon è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026Amplifon, azienda leader nel settore della cura dell'udito, ha ottenuto la certificazione Global Top Employer 2026, riconoscimento che distingue le migliori pratiche di gestione delle risorse umane a livello mondiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Monteriggioni ‘gongola’. Mondiali aeromodellismo. Samuele Susino è tra i top. #aeromodellismo, Samuele Susino secondo alla Gulf Cup: podio mondiale negli Emirati Arabi - facebook.com facebook