Amplifon è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026
Amplifon, azienda leader nel settore della cura dell'udito, ha ottenuto la certificazione Global Top Employer 2026, riconoscimento che distingue le migliori pratiche di gestione delle risorse umane a livello mondiale. È l’unica società con sede in Italia ad aver raggiunto questo traguardo tra le 17 aziende certificate, confermando il suo impegno per un ambiente di lavoro di qualità e sostenibile.
Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l'unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell'ambiente di lavoro. L'altra novità del 2026, insieme al riconoscimento globale, è rappresentata dalla certificazione nella regione Asia Pacifico, che si aggiunge a quelle ottenute negli anni scorsi in Europa, Nord America e America Latina. Per quanto riguarda i singoli paesi, quest'anno Amplifon è Top Employer anche in Cina, India, Singapore e Svizzera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate "Global top employer" 2026
Leggi anche: Valeo.it tra le prime dieci aziende italiane certificate ISO 56001 per l’innovazione
Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate "Global top employer" 2026 - L’azienda è stata certificata per la prima volta anche in Asia Pacifico e confermata in Europa, Nord America e America ... msn.com
Amplifon punta sulle risorse umane, nel gruppo oltre 100 nazionalità - Il gruppo impiega attualmente oltre 20mila persone in 26 paesi e cinque continenti e rappresenta oltre 100 nazionalità diverse. ansa.it
Amplifon certificata “Global Top Employer” 2026 - Amplifon è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l'unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento ... msn.com
Amplifon (-45,1%) guida la classifica, colpita dal peggioramento delle condizioni di mercato in aree chiave e dal taglio delle stime: nel secondo trimestre l’utile operativo è sceso e la società ha ridotto l’obiettivo di crescita dei ricavi 2025 a circa il 3% e il margin facebook
Amplifon ha annunciato una nomina strategica nell’ambito della propria direzione legale: Francesco Alessandro Contini è stato promosso a Italy Legal Associate Director, una posizione che consolida il suo lungo percorso all’interno dell’azienda, inizia... x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.