Amplifon è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026

Amplifon, azienda leader nel settore della cura dell'udito, ha ottenuto la certificazione Global Top Employer 2026, riconoscimento che distingue le migliori pratiche di gestione delle risorse umane a livello mondiale. È l’unica società con sede in Italia ad aver raggiunto questo traguardo tra le 17 aziende certificate, confermando il suo impegno per un ambiente di lavoro di qualità e sostenibile.

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l'unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell'ambiente di lavoro. L'altra novità del 2026, insieme al riconoscimento globale, è rappresentata dalla certificazione nella regione Asia Pacifico, che si aggiunge a quelle ottenute negli anni scorsi in Europa, Nord America e America Latina. Per quanto riguarda i singoli paesi, quest'anno Amplifon è Top Employer anche in Cina, India, Singapore e Svizzera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

