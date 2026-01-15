Amplifon, azienda leader nel settore dell’udito, è tra le 17 realtà mondiali certificate

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l’unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell’ambiente di lavoro. L’altra novità del 2026, insieme al riconoscimento globale, è rappresentata dalla certificazione nella regione Asia Pacifico, che si aggiunge a quelle ottenute negli anni scorsi in Europa, Nord America e America Latina. Per quanto riguarda i singoli paesi, quest’anno Amplifon è Top Employer anche in Cina, India, Singapore e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate "Global top employer" 2026

Leggi anche: Valeo.it tra le prime dieci aziende italiane certificate ISO 56001 per l’innovazione

Leggi anche: Il prof Filippone tra i Top 50 del Global Teacher Prize 2026: un docente italiano nella selezione mondiale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Amplifon punta sulle risorse umane, nel gruppo oltre 100 nazionalità - Il gruppo impiega attualmente oltre 20mila persone in 26 paesi e cinque continenti e rappresenta oltre 100 nazionalità diverse. ansa.it