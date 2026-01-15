Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate Global top employer 2026
Amplifon, azienda leader nel settore dell’udito, è tra le 17 realtà mondiali certificate
Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l’unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell’ambiente di lavoro. L’altra novità del 2026, insieme al riconoscimento globale, è rappresentata dalla certificazione nella regione Asia Pacifico, che si aggiunge a quelle ottenute negli anni scorsi in Europa, Nord America e America Latina. Per quanto riguarda i singoli paesi, quest’anno Amplifon è Top Employer anche in Cina, India, Singapore e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Amplifon punta sulle risorse umane, nel gruppo oltre 100 nazionalità - Il gruppo impiega attualmente oltre 20mila persone in 26 paesi e cinque continenti e rappresenta oltre 100 nazionalità diverse. ansa.it
Crescita sostenibile, Amplifon tra le migliori aziende al mondo - Amplifon, player mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è nella lista 2026 delle migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile (World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026) ... repubblica.it
Amplifon è per la terza volta tra le migliori aziende al mondo secondo il Time - Amplifon: tra le migliori aziende al mondo secondo Time per il terzo anno consecutivo grazie a performance in crescita, sostenibilità e soddisfazione dei dipendenti Amplifon, leader mondiale nei ... affaritaliani.it
Amplifon (-45,1%) guida la classifica, colpita dal peggioramento delle condizioni di mercato in aree chiave e dal taglio delle stime: nel secondo trimestre l’utile operativo è sceso e la società ha ridotto l’obiettivo di crescita dei ricavi 2025 a circa il 3% e il margin facebook
Amplifon ha annunciato una nomina strategica nell’ambito della propria direzione legale: Francesco Alessandro Contini è stato promosso a Italy Legal Associate Director, una posizione che consolida il suo lungo percorso all’interno dell’azienda, inizia... x.com
