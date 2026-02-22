Monte Argentario-Giglio L’offerta di studi si amplia

L’Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio ha ampliato i corsi disponibili, rispondendo alla crescente domanda di formazione nella zona. La decisione deriva dalla richiesta di studenti e famiglie che desiderano maggiore varietà e qualità nell’istruzione. Sono stati introdotti nuovi percorsi scolastici e laboratori pratici, coinvolgendo insegnanti e professionisti locali. Questa novità mira a offrire opportunità più concrete per le future generazioni del territorio. La scuola annuncia che le iscrizioni sono già aperte.

MONTE ARGENTARIO Si amplia l'offerta formativa con i nuovi importanti progetti dell'Istituto Comprensivo Monte Argentario - Giglio. Grazie al sostegno del Comune di Monte Argentario, dell'Associazione Genitori Argentario Aps e dell'Associazione Il Girotondo partono nuove opportunità per gli studenti. I tre progetti presentati sono stati inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, che definisce le linee strategiche e gli obiettivi dell'istituzione scolastica. Hello Children è un progetto che prevede il supporto di una madrelingua inglese in affiancamento all'insegnante di tutte le classi della scuola elementare, per migliorare l'apprendimento della lingua inglese.