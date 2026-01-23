Cure palliative l’offerta si amplia Cucina e area relax per i pazienti

A Casalpusterlengo, è stato inaugurato Il Long Day, un nuovo servizio dedicato alle Cure Palliative presso l’Hospice dell’ospedale di via Fleming. La struttura ora offre anche aree dedicate alla cucina e al relax per i pazienti, con l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità di vita all’interno del percorso assistenziale. La presentazione si è svolta alla presenza dei donatori, sottolineando l’importanza di un approccio più completo e umano.

È stato presentato ieri, a Casalpusterlengo, alla presenza dei donatori, Il Long Day, un nuovo servizio attivato all’interno dell’Hospice dell’ospedale di via Fleming e pensato per ampliare e rafforzare l’offerta delle Cure Palliative sul territorio. Il progetto è rivolto ai pazienti seguiti a domicilio dall’équipe delle Cure Palliative e a coloro che afferiscono all’ambulatorio della struttura, che nel solo 2025 ha erogato quasi 1.380 visite. Gli spazi del Long Day sono stati allestiti al quinto piano dell’ospedale e interamente arredati grazie all’impegno dell’associazione “ Il Samaritano ”, che ha potuto contare su un importante lascito testamentario e su ulteriori contributi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

