Biblioteche interconnesse | Si amplia l’offerta dei libri per gli utenti romagnoli

Le biblioteche della Romagna hanno firmato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione. Ora, i cittadini possono prendere in prestito libri da più biblioteche senza problemi, grazie a un sistema più interconnesso. La novità permette agli utenti di accedere a un patrimonio più ampio e di tornare a leggere senza lunghe attese. La rete tra le biblioteche si amplia, offrendo un servizio più efficiente e comodo per tutti.

Le biblioteche romagnole stringono un nuovo accordo per una collaborazione ancora più stretta e per rafforzare il prestito dei libri tra una città e l'altra. Nel 2025, grazie a questo servizio, ai soli utenti cesenati sono stati assicurati 3.000 documenti in più. "In primo piano ci sono le esigenze degli utenti, che hanno la possibilitù di avere un ampliamento dell'offerta di libri – commenta l'assessore alla cultura Camillo Acerbi (nella foto) –. Dopo aver sperimentato, nel corso di questi anni, una valida cooperazione con le altre principali biblioteche romagnole, confermiamo il nostro impegno per un servizio innovativo ed efficiente ai bisogni culturali e informativi della comunità".

