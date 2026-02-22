Montagne al gelo | 2 scialpinisti morti in Val d’Aosta e Alto Adige

Due scialpinisti sono morti in Val d’Aosta e Alto Adige a causa delle intense nevicate e delle temperature rigide. I soccorritori hanno trovato i corpi lungo le pendici, dopo aver ricevuto segnalazioni di difficoltà. Le condizioni meteo avverse hanno reso le salite molto rischiose, impedendo interventi tempestivi. Le autorità monitorano attentamente le aree interessate, mentre le famiglie attendono notizie. La perdita di vite umane si aggiunge alla preoccupazione per la sicurezza in montagna.

Montagne in lutto: una domenica nera per l'alpinismo italiano e la crescente fragilità del territorio montano. La giornata di domenica 22 febbraio 2026 si è conclusa con un bilancio drammatico per l'alpinismo italiano. Due incidenti distinti, verificatisi nel comprensorio di Merano 2000, in Alto Adige, e in Val d'Ayas, in Valle d'Aosta, hanno causato la morte di due scialpinisti, portando a tre il numero di vittime in soli pochi giorni a causa di valanghe. Questi eventi riaccendono i riflettori sulla pericolosità delle escursioni invernali e sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all'ambiente montano.