Modena che colpo | primo ko in casa della Juve Stabia che spreca un rigore all' 81'
La Juve Stabia ha battuto Modena 2-1, grazie ai gol di Zanimacchia e Zampano, dopo che Mosti aveva pareggiato. La squadra di casa ha avuto un’occasione importante all’81’, quando Gabrielloni ha sbagliato un rigore, bloccato dal portiere avversario. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, ma il Modena non è riuscito a completare la rimonta. La vittoria rappresenta il primo insuccesso casalingo dei modenesi in questa stagione.
La Juve Stabia incassa la prima sconfitta casalinga in campionato. Il Modena passa al Menti: Zanimacchia la sblocca subito, l’ex Zampano firma il raddoppio e non esulta. L’esterno classe ’93 ha giocato a Castellammare nella stagione '13-14. I padroni di casa accorciano al 75’ con la rete di un altro ex, Nicola Mosti. Poi nel finale sprecano un’occasione d’oro per il pari: l’arbitro assegna un rigore ed espelle Tonoli. Sul dischetto Gabrielloni si fa parare il tiro da Chichizola. Gli uomini di Abate restano al settimo posto in zona playoff con 38 punti, ma subiscono il secondo ko consecutivo dopo quello rimediato con il Monza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Juve spreca, David sbaglia il rigore e il Lecce porta a casa l'1-1La Juventus non riesce a conquistare la quinta vittoria consecutiva, pareggiando 1-1 contro il Lecce.
Leggi anche: Gol Muharemovic, le voci di mercato non distraggono l’ex Juve: colpo di testa vincente che abbatte il muro della Fiorentina, primo centro in Serie A
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le pagelle di Modena - Carrarese | Massolin si illumina, De Luca cameriere. Dellavalle combatte; Modena - Carrarese 2-0 | Super Massolin più Defrel, vittoria al Braglia dopo oltre tre mesi; 'Scandalo Fondazione di Modena: non è stato colpo di destrezza, ma fallimento sistemico dei controlli'; Cittadella Vis Modena vs Pro Sesto, il dopo gara di mister Mattia Gori, conaca e tabellino (VIDEO).
Diretta/ Venezia Modena (risultato finale 0-2): che colpo degli emiliani (10 febbraio 2026)Diretta Venezia Modena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Penzo per il venticinquattresimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net
Venezia-Modena 0-2, colpo grosso al Penzo: i canarini gelano la capolista con un primo tempo perfettoIl Modena espugna il Penzo battendo il Venezia 2-0: decidono Tonoli e Beyuku in un primo tempo di grande concretezza, che spezza la lunga striscia vincente dei lagunari. Venezia e Modena si affrontano ... trivenetogoal.it
Juve Stabia o Modena: chi vince oggi - facebook.com facebook
. @seriecofficial | Cosenza, molto vicino il passaggio di Manuel Ricciardi alla Juve Stabia x.com