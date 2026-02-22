Modena che colpo | primo ko in casa della Juve Stabia che spreca un rigore all' 81'

La Juve Stabia ha battuto Modena 2-1, grazie ai gol di Zanimacchia e Zampano, dopo che Mosti aveva pareggiato. La squadra di casa ha avuto un’occasione importante all’81’, quando Gabrielloni ha sbagliato un rigore, bloccato dal portiere avversario. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, ma il Modena non è riuscito a completare la rimonta. La vittoria rappresenta il primo insuccesso casalingo dei modenesi in questa stagione.

© Gazzetta.it - Modena, che colpo: primo ko in casa della Juve Stabia, che spreca un rigore all'81'