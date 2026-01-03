La Juve spreca David sbaglia il rigore e il Lecce porta a casa l' 1-1

La Juventus non riesce a conquistare la quinta vittoria consecutiva, pareggiando 1-1 contro il Lecce. Dopo il vantaggio di Banda, il pareggio di McKennie e l'errore dal dischetto di David hanno caratterizzato il match, che si conclude con un punto per entrambe le squadre. Un risultato che interrompe la serie positiva dei bianconeri, offrendo al Lecce un'opportunità di consolidare la propria posizione in classifica.

Banda porta avanti i salentini, poi il pareggio di McKennie e il brutto errore dal dischetto del canadese TORINO - La Juventus spreca l'occasione di vincere cinque partite consecutive in tutte le competizioni e si ferma: è solo 1-1 col Lecce, con i giallorossi che si portano avanti a fine primo temp.

