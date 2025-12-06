Gol Muharemovic le voci di mercato non distraggono l’ex Juve | colpo di testa vincente che abbatte il muro della Fiorentina primo centro in Serie A

Gol Muharemovic, stacco imperioso contro la Fiorentina: è il primo centro nel massimo campionato, un messaggio chiaro a Juventus e Inter. Il pomeriggio del Mapei Stadium si è acceso grazie a un protagonista che sta diventando sempre più centrale nelle cronache sportive e di mercato. Durante la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, valida per il quattordicesimo turno di campionato, Tarik Muharemovic ha trovato il modo migliore per celebrare la sua crescita esponenziale, togliendosi la soddisfazione personale più grande. Esattamente al minuto 46, in pieno recupero della prima frazione di gioco, il difensore centrale bosniaco è salito in cielo su calcio piazzato, trovando un colpo di testa vincente che non ha lasciato scampo a De Gea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

