Gravissimo incidente stradale schianto tra due bus | diversi morti e feriti
Una serata che avrebbe dovuto scorrere come tante si è trasformata in una tragedia improvvisa, cogliendo di sorpresa decine di pendolari e viaggiatori di rientro dopo il fine settimana. Secondo le prime informazioni, due autobus di linea, entrambi affollati, si sono ritrovati coinvolti in un violentissimo impatto frontale mentre percorrevano un tratto rettilineo, in condizioni di luce ancora piena e senza che il traffico facesse presagire alcun pericolo imminente. Le comunicazioni iniziali diffuse dalle autorità parlano di una dinamica repentina, quasi inspiegabile, che ha lasciato feriti ovunque e passeggeri sotto shock. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi: morte 3 persone - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Chieti, schianto tra due auto: morte tre donne. Chiusa la SS652, due amiche tra le vittime - Schianto tra due auto, sulla statale 652 "Fondo Valle Sangro": tre donne decedute. Segnala ilgazzettino.it
San Sperate, schianto fra tre veicoli sulla 131: una vittima, ci sono feriti - È il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto in serata sulla 131, nei pressi di San Sperate, al km 15, in direzione Cagliari. Secondo unionesarda.it
Incidente sulla Fondovalle Sangro, 3 morti - Terribile lo schianto lungo la strada a scorrimento veloce che collega l'entroterra sangrino alla Costa dei Trabocchi. Secondo rainews.it