Mobilità nel centro storico C’è anche chi propone di bloccare la nuova Ztl

Un gruppo di residenti chiede di rinviare l’attivazione della nuova Ztl, perché un cantiere importante interesserà presto una parte del centro storico e potrebbe bloccare la viabilità. La proposta nasce dalla preoccupazione che i lavori causino congestioni e disagi alla circolazione quotidiana. La decisione di posticipare la Ztl divide le opinioni tra chi preferisce rispettare i tempi programmati e chi teme un caos imminente. La questione rimane aperta e ancora senza una risposta definitiva.

Un invito a rinviare ancora l’attivazione della Ztl perché "una parte del centro storico sarà a breve interessata da un importante cantiere e la mobilità urbana rischia il collasso.". La concomitanza tra l’avvio dei cantieri in via dei Casceri e l’attivazione della zona a traffico limitato finisce di nuovo al centro del dibattito politico cittadino a margine di una settimana nel corso della quale sono stati forniti da parte del comune dettagli sulle tempistiche del cantiere. Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Castello Civica evidenzia "la criticità logistica imminente: il prossimo primo marzo è infatti previsto l’inizio della fase sperimentale dei varchi elettronici nel cuore del centro storico, ma quasi simultaneamente prenderanno il via importanti lavori strutturali da parte di Umbra Acque ". 🔗 Leggi su Lanazione.it Ztl Centro Storico, arrivano i varchi anche in uscita: più controlli e stop ai furbettiA partire da ora, la Ztl del Centro Storico di Roma sarà dotata di varchi anche in uscita, oltre a quelli già presenti per gli ingressi. Leggi anche: Ztl natalizia nel centro storico: al via dal 7 dicembre in via Licata e nel corso Vittorio Emanuele Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità: due direttive per decongestionare il centro storico; Mobilità nel centro storico. C’è anche chi propone di bloccare la nuova Ztl; Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride; Roma Centro Storico, 10 proposte del Municipio I per Ztl e sicurezza. Ztl Roma, Confcommercio contro: Pass a mille euro e tassa sulle elettriche, centro sempre meno dei romaniConfcommercio Roma attacca le nuove regole Ztl annunciate dal Campidoglio: tassa sulle elettriche e pass caro. Misure punitive per chi lavora ... ilquotidianodellazio.it COMUNE DI ROMA * : «L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ FIRMA DUE DIRETTIVE CONTRO LA CONGESTIONE DEL CENTRO STORICO»Roma, 11 febbraio 2026 – L'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti ... agenziagiornalisticaopinione.it Vertice fra Regione Umbria e gruppo Fs: al centro mobilità regionale e alta velocità - facebook.com facebook La Giunta del Municipio Roma I Centro ha approvato una Memoria contenente “Proposte per una mobilità sostenibile nel Municipio Roma I Centro”. Nel documento, dieci proposte per affrontare le criticità della mobilità nel centro storico. Info ow.ly/KJPi5 x.com