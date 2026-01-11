Ztl Centro Storico arrivano i varchi anche in uscita | più controlli e stop ai furbetti

A partire da ora, la Ztl del Centro Storico di Roma sarà dotata di varchi anche in uscita, oltre a quelli già presenti per gli ingressi. Questa novità mira a rafforzare i controlli e prevenire abusi, garantendo una gestione più efficace del traffico e della mobilità nella zona. L’introduzione dei nuovi varchi rappresenta un passo importante per migliorare la regolamentazione e la sicurezza nella città.

Dopo i varchi per controllare gli ingressi, la Ztl del Centro Storico di Roma avrà anche i varchi in uscita. Una novità attesa da tempo che punta a rendere più efficaci i controlli e a contrastare i numerosi passaggi abusivi che, negli anni, hanno trasformato la Ztl in quello che molti hanno definito "un colabrodo". Il provvedimento è stato approvato giovedì pomeriggio dalla giunta capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e prevede l'installazione di 31 nuovi varchi elettronici per monitorare i transiti in uscita dalla Ztl. L'intervento è finanziato dal Programma Nazionale "Metro Plus e città medie sud 2021-2027", con uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro.

