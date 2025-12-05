Ztl natalizia nel centro storico | al via dal 7 dicembre in via Licata e nel corso Vittorio Emanuele

La giunta comunale di Sciacca, presieduta dal sindaco Fabio Termine, ha deliberato l’istituzione della zona a traffico limitato in centro storico per Natale 2025. L’obiettivo, come gli altri anni, è una maggiore vivibilità nel periodo di festività di fine anno, a partire da domenica 7 dicembre in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"LUCI DI NATALE SULL'ACQUA". A COMACCHIO UNA MERAVIGLIOSA ATMOSFERA NATALIZIA. Comacchio accende a festa il proprio Centro storico, con speciali luminarie e sottofondo sonoro di melodie ad accompagnare passeggiate fra canali e piazza, - facebook.com Vai su Facebook

Ztl natalizia nel centro storico: al via dal 7 dicembre in via Licata e nel corso Vittorio Emanuele - Il Comune introduce la zona a traffico limitato per le festività: obiettivo ''una città più vivibile e accogliente'' fino al 6 gennaio 2026 ... Riporta agrigentonotizie.it

A Castiglione del Lago il centro storico diventa off limits: Ztl attiva h24 fino a metà gennaio - Arrivano le feste di Natale e in centro storico a Castiglione del Lago la Zona a traffico limitato torna attiva 24 ore. corrieredellumbria.it scrive

Natale a Tropea, il Comune approva il programma del “Borgo incantato” e blinda il centro storico con aree pedonali e Ztl - Via libera al protocollo d’intesa tra la Commissione straordinaria e la Pro Loco per un ricco calendario di eventi da 27mila euro in piazza Ercole. Segnala ilvibonese.it

Commercianti contro il piano mobilità di Natale: “Si cacciano i romani dal centro” - “I romani non vengono più in centro” e le decisioni del Comune “svuotano ancora di più i negozi”. romatoday.it scrive

Ztl anticipata promossa a Macerata. I commercianti rilanciano: «Perché non proviamo pure i parcheggi gratis?» - MACERATA L’ampliamento di due ore della Ztl può dare ossigeno al centro storico ma non è risolutiva per rilanciare la città ... msn.com scrive

Albero e pista di ghiaccio: si accende il centro storico a Macerata. Debutta pure la nuova Ztl - Sabato speciale in centro storico con l’accensione del grande albero in piazza della Libertà e ... msn.com scrive