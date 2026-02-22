Mobilità e traffico i lavori della prossima settimana

Un intervento di asfaltatura in via Rucellai e lavori di allacciamento alla rete idrica in via Guelfa, via Gianni e via Martucci sono stati programmati per la prossima settimana. La città avvia queste operazioni per migliorare le strade e garantire un servizio idrico più efficiente ai residenti. Le squadre lavorano per ridurre al minimo i disagi, ma le operazioni potrebbero causare temporanei rallentamenti nel traffico locale. I cittadini sono invitati a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Nuovo asfalto in via Rucellai, ma anche lavori agli allacci alla rete idrica in via Guelfa, via Gianni e via Martucci. E ancora interventi alla rete elettrica in via delle Campora e via Fiesolana e sui tombini in via Reginaldo Giuliani. Sono alcuni dei cantieri e dei provvedimenti in programma dalla prossima settimana. Ecco i principali interventi.Via Rucellai: da lunedì 23 febbraio sono in programma i lavori di asfaltatura in orario notturno. Fino al 1° marzo dalle 21 alle 5.30 la strada sarà chiusa tra via della Scala e Il Prato. In orario diurno il divieto di transito sarà sostituito da un restringimento di carreggiata con senso unico in direzione Il Prato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Via alle recinzioni, lavori conclusi in piazza Giotto. Casi: "L'inaugurazione prossima settimana"Sono stati completati i lavori di riqualificazione di piazza Giotto, con le recinzioni rimosse e i lavori conclusi.

Cascina, lavori sulla Sp 31: strada chiusa al traffico nel fine settimanaA Cascina, i lavori sulla Sp 31 hanno provocato la chiusura della strada nel fine settimana.

