Via alle recinzioni lavori conclusi in piazza Giotto Casi | L' inaugurazione prossima settimana

Sono stati completati i lavori di riqualificazione di piazza Giotto, con le recinzioni rimosse e i lavori conclusi. Grazie a un investimento di un milione e mezzo di euro proveniente dai fondi PNRR, l'inaugurazione è prevista per la prossima settimana, dopo 18 mesi di cantiere e un ritardo di quasi un anno rispetto ai tempi iniziali.

Un milione e mezzo di investimento grazie a fondi Pnrr che, dopo 18 mesi di cantiere e con quasi 1 anno di ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia di fine lavori, ha finalmente una data per la riapertura.Parliamo di piazza Giotto e "l'inaugurazione è in programma per la prossima.

