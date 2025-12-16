Open VAR De Marco | Il gol del Milan con Pulisic doveva essere convalidato da Crezzini

Andrea De Marco, responsabile dei rapporti Can A e B, analizza in esclusiva a Open VAR alcune decisioni chiave di Milan-Sassuolo, tra cui il possibile rigore per il Sassuolo e il gol di Pulisic, che secondo lui sarebbe dovuto essere convalidato dal VAR.

Andrea De Marco, il responsabile dei rapporti Can A e B, ha voluto spendere alcune parole a Open VAR su Milan-Sassuolo: dal possibile rigore per i neroverdi alla rete annullata a Pulisic.

De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira" - Come ogni martedì, arriva il consueto appuntamento con Open VAR, il format di Dazn dove vengono analizzati i principali episodi arbitrali dell'ultimo. tuttomercatoweb.com

Nel consueto programma "Open VAR" a DAZN, l'ex arbitro De Marco ha parlato ed ha fatto chiarezza sugli episodi dubbi della 14esima giornata di Serie A. In queste 10 partite, pochi sono stati gli errori arbitrali, quasi 0, l'attenzione se l'è presa il difensore turco - facebook.com facebook

