‘Mistero e intensità’ al via l’esposizione artistica dello storico Francesco Scafuri

Francesco Scafuri presenta la sua nuova mostra “Mistero e intensità”, scelta che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati d’arte. L’esposizione, ospitata al Circolo dei Negozianti di Palazzo Roverella, mette in mostra dipinti e sculture ispirati a temi misteriosi e emozioni profonde. La sua decisione di includere opere di grande impatto visivo ha attirato numerosi visitatori fin dalla prima giornata. La mostra rimarrà aperta fino all’1 marzo, con orari dalle 10 in poi.

Lunedì 23 febbraio alle 18 presso il Circolo dei Negozianti di Palazzo Roverella (Corso della Giovecca) avrà luogo l'inaugurazione dell'esposizione artistica di Francesco Scafuri dal titolo 'Mistero e intensità', che proseguirà nei giorni seguenti fino all'1 marzo (orari di apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19). A presentare l'evento e a illustrare i quadri in mostra sarà Riccardo Modestino. Ingresso libero e gratuito.

Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podioLa Libertas Artistica ’94 ha brillato all’Accademia acrobatica di Cesenatico, portando oltre 260 atlete in pedana per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”.

Assisi, a febbraio l'esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferioreA febbraio, Assisi ospiterà l’esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferiore, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della sua morte.

