Fari puntati su Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci nella 21ma giornata di serie A1

La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà si svolge in un momento cruciale della stagione, con partite come Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci. Il turno infrasettimanale introduce sfide importanti in vista delle semifinali di Coppa Italia e dei playoff, mantenendo aperti diversi scenari nella classifica. La giornata rappresenta un passaggio fondamentale per le squadre, tra tensione e strategia, in un contesto di grande equilibrio e incertezza.

La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà, in programma in turno infrasettimanale, si inserisce in una fase delicatissima della stagione, a ridosso delle semifinali di Coppa Italia e con una classifica che, pur avendo delineato le gerarchie principali, lascia ancora aperti numerosi scenari sia in ottica playoff sia nella lotta per la salvezza. Il turno arriva dopo una 20ª giornata che ha fornito indicazioni importanti, tra conferme delle big e segnali di crescita da parte di alcune formazioni impegnate nella parte bassa della graduatoria. Il match più atteso è senza dubbio Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc A.

