Gattuso va a vedere Vergara a Bergamo
Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale, sarà presente domani allo stadio di Bergamo per seguire di persona il match tra Atalanta e Napoli. La sua visita ha come obiettivo principale l’osservazione di alcuni giocatori chiave, tra cui Scalvini, Scamacca e Vergara, che stanno cercando di conquistarsi un posto nel prossimo impegno internazionale. Gattuso seguirà attentamente le azioni di tutti i protagonisti in campo, valutando le possibili scelte future.
Gattuso, ct della Nazionale, domani sarà a Bergamo per assistere ad Atalanta-Napoli. Terrà sotto osservazione Scalvini, Scamacca ma anche Vergara (oltre agli altri noti del Napoli). Vergara è entrato nei radar della Nazionale e chissà che non venga convocato già per i play-off Mondiali. Queste le date: il 26 marzo a Bergamo si giocherà Italia-Irlanda del Nord. Poi ci sarà l’eventuale finale, da giocare in trasferta il 31 marzo, contro la Vicente tra Galles e Bosnia. La Gazzetta scrive dell’interesse della Nazionale per Vergara. Non è un segreto: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara, talento di Frattaminore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Mattino: “Gattuso “benedice” Vergara”Il nome di Gennaro Gattuso compare nelle ultime ore perché ha espresso parole di approvazione per Vergara, rinnovando così la propria fiducia al giocatore.
Vergara in orbita Italia: cena con GattusoAntonio Vergara ha fatto un passo importante portando la sua carriera in Italia, incontrando Gennaro Gattuso durante una cena.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bonucci: Con Conte a occhi chiusi, da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…; Spalletti difende Kalulu: Non mi va giù che si prenda anche del bischero da Chivu...; Almeno vai a vedere, testa di c***o!: furia Conte per il mancato rosso a Ramon. Faccia a faccia con Ayroldi: Il VAR controlla e chiama | FOTO.
Italia, Gattuso: Vogliamo far rinnamorare la gente. Tutti vogliamo vedere l’Italia al MondialeIl CT Gennaro Gattuso in conferenza stampa per la gara contro la Moldova. L’Italia torna in campo per gli ultimi due impegni del 2025: gli Azzurri si giocano le ultime due gare di qualificazione ai ... gianlucadimarzio.com
Pagina 0 | Gattuso: 9-0 impensabile. Sulla contestazione: C'era gente che augurava la morte, non erano fischiGattuso ha fatto subito chiarezza dulle condizioni di Calafiori: Ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi ... tuttosport.com
Gattuso va a vedere Vergara a Bergamo La Gazzetta: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara. Il 26 marzo la prima dei play-off mondiali. https://www.ilnapolista.it/2026/02/gattuso-va-a-vedere-vergara - facebook.com facebook