gattuso va a vedere vergara a bergamo

Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale, sarà presente domani allo stadio di Bergamo per seguire di persona il match tra Atalanta e Napoli. La sua visita ha come obiettivo principale l’osservazione di alcuni giocatori chiave, tra cui Scalvini, Scamacca e Vergara, che stanno cercando di conquistarsi un posto nel prossimo impegno internazionale. Gattuso seguirà attentamente le azioni di tutti i protagonisti in campo, valutando le possibili scelte future.

Gattuso, ct della Nazionale, domani sarà a Bergamo per assistere ad Atalanta-Napoli. Terrà sotto osservazione Scalvini, Scamacca ma anche Vergara (oltre agli altri noti del Napoli). Vergara è entrato nei radar della Nazionale e chissà che non venga convocato già per i play-off Mondiali. Queste le date: il 26 marzo a Bergamo si giocherà Italia-Irlanda del Nord. Poi ci sarà l’eventuale finale, da giocare in trasferta il 31 marzo, contro la Vicente tra Galles e Bosnia. La Gazzetta scrive dell’interesse della Nazionale per Vergara. Non è un segreto: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara, talento di Frattaminore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

