Texas morti 3 bimbi in lago ghiacciato

Tre bambini di 6, 8 e 9 anni sono morti dopo essere caduti in un laghetto ghiacciato vicino a Bonham, in Texas. I loro genitori avevano lasciato i figli nel cortile di casa, e forse non si sono accorti che il lago era gelato. Quando si sono resi conto della tragedia, i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La polizia sta cercando di capire come sia potuto succedere.

18.18 Tre fratelli di 6,8 e 9 anni sono morti dopo essere caduti in un laghetto privato ghiacciato vicino a Bonham, Texas. La madre dei bambini ha detto di essere corsa nel lago ghiacciato e di aver cercato freneticamente di tirare fuori dall'acqua i figli, ma il ghiaccio continuava a rompersi sotto di loro. "Urlavano, chiedendomi di aiutarli", ha raccontato la donna. "Li ho visti lottare per rimanere a galla". Il freddo artico in Usa ha raggiunto Tennessee, Arkansas, Carolina del Nord e Florida. Peggioramenti nel weekend.

