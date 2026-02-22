Minibus affonda nel lago orrore puro | Sono morti Intera famiglia distrutta

Un minibus turistico è affondato nel lago ghiacciato più profondo del mondo, causando la morte di otto persone. Il veicolo ha ceduto sotto il peso della neve accumulata e del gelo, facendo sprofondare l’intera famiglia a bordo. Testimoni riferiscono di aver visto il mezzo sprofondare improvvisamente, lasciando i soccorritori senza possibilità di intervento immediato. La tragedia si è verificata durante una gita invernale, lasciando senza parole chi era presente.

Una gita invernale si è trasformata in una tragedia sul lago ghiacciato più profondo del pianeta. Un minibus turistico è sprofondato nelle acque gelide dopo aver ceduto sotto il peso del mezzo, provocando la morte di otto persone. Il bilancio è pesantissimo e tra le vittime c’è anche un’intera famiglia distrutta dall’incidente. Il dramma si è consumato sul Lago Bajkal, in Siberia, meta molto frequentata durante la stagione invernale. Il veicolo, con a bordo turisti cinesi e un autista russo, è precipitato in una fessura apertasi nel ghiaccio. Solo una persona è riuscita a salvarsi, mentre per gli altri occupanti non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

