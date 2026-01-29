Tre corpi nel bosco arriva la notizia peggiore | Sono loro Puro orrore

La scoperta è arrivata questa mattina, quando i soccorritori hanno trovato i tre corpi nel bosco vicino a Montagnareale, sui monti Nebrodi. La polizia ha confermato che si tratta di tre cacciatori, senza vita. La scena appare improvvisa e drammatica, lasciando tutti sotto shock. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo.

Un ritrovamento drammatico scuote la Sicilia: in una zona boschiva nei pressi di Montagnareale, sui monti Nebrodi in provincia di Messina, sono stati trovati i corpi senza vita di tre cacciatori. Gli uomini, residenti nei comuni della zona e descritti come incensurati, erano usciti all’alba per una normale battuta di caccia e non avevano più fatto rientro. Le vittime sono Davis Pino, 25 anni; Giuseppe Pino, 43 anni, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto, e Antonio Gatani, 83 anni, residente a Librizzi. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2026, dopo la segnalazione di un passante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

