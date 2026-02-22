Minibasket a Licata il primo corso Fip Sicilia per istruttori

A Licata si svolge il primo corso Fip Sicilia per istruttori di minibasket, una scelta che risponde alla crescente richiesta di formazione tecnica nel settore giovanile. L’evento coinvolge una ventina di allenatori provenienti dalla provincia, che si preparano a migliorare le proprie competenze. La presenza di esperti nazionali rende questa iniziativa unica nel suo genere e rappresenta un passo avanti per lo sviluppo del basket locale. Il corso dura tre giorni e include sessioni pratiche e teoriche.

Licata ospita per la prima volta il corso per istruttori minibasket Fip Sicilia, un’importante iniziativa formativa che segna un momento storico per il movimento cestistico del territorio agrigentino. Il corso, fortemente voluto a livello regionale dal presidente Fip Sicilia Cristina Correnti e dal consiglio direttivo, nasce con l’obiettivo di portare anche nel territorio di Licata percorsi qualificati per la crescita del minibasket e dello sport giovanile. Un impegno ribadito dal consigliere regionale Dario Provenzani, responsabile Fip regionale, che ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione tecnica per consolidare e sviluppare il movimento di base. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

