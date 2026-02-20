Sicilia | 1,8 milioni € per Gela Licata e Butera dalle royalties

Il governo regionale siciliano ha assegnato 1,8 milioni di euro alle città di Gela, Licata e Butera, provenienti dai proventi delle royalties energetiche. La decisione mira a sostenere progetti locali e investimenti pubblici. Ogni comune riceverà fondi destinati a migliorare servizi e infrastrutture, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate. La ripartizione delle risorse nasce dalla volontà di valorizzare le risorse del territorio e coinvolgere le comunità locali. La consegna ufficiale dei fondi avverrà nelle prossime settimane.

Sicilia: Oltre 1,8 milioni di euro per Gela, Licata e Butera grazie alle royalties energetiche. Un decreto regionale ha sbloccato 1.815.032,59 euro di royalties per i comuni siciliani di Gela, Licata e Butera, derivanti dalle attività di estrazione energetica. La misura, fortemente sostenuta dai parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, mira a riconoscere il contributo di questi territori e a mitigare gli impatti ambientali connessi allo sfruttamento delle risorse. I fondi saranno distribuiti con il 43,50% a Gela e Licata, e il restante 13% a Butera, in riferimento al bimestre conclusivo del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia: Eni verserà le royalties del gas a Gela, Licata e Butera su base annualeEni ha annunciato che le royalties derivanti dai giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia saranno versate annualmente ai comuni di Gela, Licata e Butera.

