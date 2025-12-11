Rapina da 500mila euro a Catania | arrestati due presunti autori travestiti da corrieri della frutta

Due uomini sono stati arrestati a Catania per una rapina da 500mila euro, travestiti da corrieri della frutta. Michael Santo Antonio Battaglia, 23 anni, e Massimiliano Fichera sono stati fermati dai carabinieri su ordine del gip, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L'operazione segue le indagini sulla rapina aggravata.

Michael Santo Antonio Battaglia, di 23 anni, e Massimiliano Fichera, sono stati arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania per rapina aggravata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura. La dinamica della rapina: travestimento da corrieri della frutta Secondo l'accusa sarebbero i banditi che il 13 maggio scorso, fingendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rapina da 500mila euro a Catania: arrestati due presunti autori travestiti da corrieri della frutta

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, ha nuovamente incontrato il militare in congedo intervenuto nella rapina avvenuta a Molfetta lo scorso 26 settembre. Il Luogotenente in quiescenza Ca - facebook.com Vai su Facebook

Catania, rapina in casa con bottino di 500 mila euro: due arresti - Michael Santo Antonio Battaglia, di 23 anni, e Massimiliano Fichera, sono stati arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania per rapina aggravata in esecuzione di un’ordinanza di custod ... Scrive msn.com

Rapina da 500mila euro a Catania: arrestati due presunti autori travestiti da corrieri della frutta - Michael Santo Antonio Battaglia , di 23 anni, e Massimiliano Fichera , sono stati arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania per rapina ... Secondo gazzettadelsud.it