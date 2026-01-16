La strage di Casteldaccia con i 5 operai morti Amap e dirigenti a processo per omicidio colposo

La procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio di sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria. L’udienza preliminare si concentrerà sui presunti profili di responsabilità legale in un incidente che ha suscitato grande attenzione pubblica.

