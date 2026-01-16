La strage di Casteldaccia con i 5 operai morti Amap e dirigenti a processo per omicidio colposo

Da palermotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio di sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria. L’udienza preliminare si concentrerà sui presunti profili di responsabilità legale in un incidente che ha suscitato grande attenzione pubblica.

La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio per sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria. Come si legge su Ansa.it la richiesta riguarda Nicolò Di Salvo. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Strage di Casteldaccia, chiuse indagini sulla morte dei 5 operai: sei indagati per omicidio colposo e lesioni

Leggi anche: Strage di Casteldaccia, chiuse le indagini. L'accusa è di omicidio colposo plurimo, in 8 rischiano il processo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Strage di Casteldaccia, chiesto il rinvio a giudizio per 6 indagati e 2 società -  Chiesto il rinvio a giudizio di sei indagati e due società nell'inchiesta sulla strage di Casteldaccia, in cui il 6 maggio 2024 hanno perso ... newsicilia.it

strage casteldaccia 5 operaiStrage di Casteldaccia, chiesto processo per otto persone - La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone e due società per la strage di Casteldaccia. meridionews.it

strage casteldaccia 5 operaiStrage di Casteldaccia, chiesto il processo per 6 persone e 2 società - La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sei tra dirigenti Amap, la municipalizzata che gestisce la rete idrica a Palermo, e imprenditori per la mort ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.