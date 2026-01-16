La strage di Casteldaccia con i 5 operai morti Amap e dirigenti a processo per omicidio colposo
La procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio di sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria. L’udienza preliminare si concentrerà sui presunti profili di responsabilità legale in un incidente che ha suscitato grande attenzione pubblica.
La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio per sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria. Come si legge su Ansa.it la richiesta riguarda Nicolò Di Salvo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Strage di Casteldaccia, chiuse indagini sulla morte dei 5 operai: sei indagati per omicidio colposo e lesioni
Leggi anche: Strage di Casteldaccia, chiuse le indagini. L'accusa è di omicidio colposo plurimo, in 8 rischiano il processo
Strage di Casteldaccia, chiesto il rinvio a giudizio per 6 indagati e 2 società - Chiesto il rinvio a giudizio di sei indagati e due società nell'inchiesta sulla strage di Casteldaccia, in cui il 6 maggio 2024 hanno perso ... newsicilia.it
Strage di Casteldaccia, chiesto processo per otto persone - La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone e due società per la strage di Casteldaccia. meridionews.it
Strage di Casteldaccia, chiesto il processo per 6 persone e 2 società - La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sei tra dirigenti Amap, la municipalizzata che gestisce la rete idrica a Palermo, e imprenditori per la mort ... msn.com
Strage di Casteldaccia, la Procura di Termini Imerese ha chiesto il processo per 6 persone e 2 società - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.